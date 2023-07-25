Сын президента — основателя Танзании Мадарака Ньерере рассказал о целях панафриканизма

Сын президента — основателя Танзании Мадарака Ньерере, управляющий директор компании Butiama Cultural Tourism Enterprise, основной деятельностью которой является популяризация исторического наследия Джулиуса Ньерере, рассказал RT о целях панафриканизма.

«Надо сказать, что одна из базовых целей панафриканизма заключается в том, чтобы сплотить все африканские народы и людей африканского происхождения; в том, чтобы работать сообща, коллективно, использовать ресурсы Африканского континента и делать так, чтобы эти ресурсы шли на пользу людям и привносили социальное, экономическое и промышленное развитие. К сожалению, мне кажется, что некоторые из наших стран отвлекаются на эту помощь, которую мы должны получать от других стран, но я считаю, что, когда та или иная страна занимает ведущее экономическое положение, она редко когда захочет отказаться от этого добровольно», — сказал Мадарака Ньерере.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.