Автор NYT Кой: рецессия в экономике Соединённых Штатов всё ещё возможна

Рецессия в экономике Соединённых Штатов всё ещё возможна, несмотря на то, что крупные СМИ перестали об этом говорить, пишет колумнист The New York Times Питер Кой.

Журналист отмечает, что многие экономисты отбрасывают свои заявления о рецессии и прогнозируют «мягкую посадку», при которой экономика продолжит расти, но более медленно.

«Тем не менее, я придерживаюсь своего прогноза рецессии. Если в этом году экономика не рухнет, я по-прежнему считаю, что в следующем году весьма вероятен спад (что было бы неблагоприятным моментом для президента Байдена и лучшим для любого республиканца, выступающего против него на выборах 2024 года)», — пишет автор.

В частности, Кой отмечает неуклонное снижение ведущего экономического индекса The Conference Board, что, по его оценкам, подтверждает опасения.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью CBS заявила о сохраняющейся угрозе рецессии в стране.