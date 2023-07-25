Автор NYT Кой: рецессия в экономике Соединённых Штатов всё ещё возможна
Журналист отмечает, что многие экономисты отбрасывают свои заявления о рецессии и прогнозируют «мягкую посадку», при которой экономика продолжит расти, но более медленно.
«Тем не менее, я придерживаюсь своего прогноза рецессии. Если в этом году экономика не рухнет, я по-прежнему считаю, что в следующем году весьма вероятен спад (что было бы неблагоприятным моментом для президента Байдена и лучшим для любого республиканца, выступающего против него на выборах 2024 года)», — пишет автор.
В частности, Кой отмечает неуклонное снижение ведущего экономического индекса The Conference Board, что, по его оценкам, подтверждает опасения.
Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью CBS заявила о сохраняющейся угрозе рецессии в стране.