Американист Лозанский объяснил повышение Виктории Нуланд давлением со стороны Блинкена

Президент Американского университета в Москве, профессор Эдуард Лозанский прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Виктория Нуланд займёт должность исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря Соединённых Штатов.

По мнению американиста, решение о повышении Нуланд «было непростым для Байдена».

«В прессе её (Нуланд. — RT) называют одной из наиболее зловещих фигур в американской внешней политике. И то, что несмотря на это Байден разрешил занять ей эту должность, хоть и временно, говорит о том, что идёт какая-то (политическая. — RT) борьба», — считает Лозанский.

Собеседник RT напомнил, что в 2014 году, «когда Нуланд практически координировала переворот на Украине», она использовала нецензурную лексику и оскорбила весь Европейский Союз.

«Обычно за такие просчёты в дипломатии либо увольняют, либо понижают в должности. Тогда её ранг был шестой, теперь её ранг третий и она претендует на второй. То есть это говорит о том, что слово «ценности» в отношении американской дипломатии использовать нельзя. Так как человек на высших дипломатических постах оскорбляет своих союзников и после этого получает повышение. Байден пошёл на уступки. Видимо, это давление Блинкена, так как она с ним работает очень тесно многие годы», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что Виктория Нуланд займёт должность исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря Соединённых Штатов с 29 июля по просьбе президента США Джо Байдена.