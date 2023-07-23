В Испании завершилось голосование на досрочных всеобщих выборах

В Испании закрылись избирательные участки на досрочных всеобщих выборах.

Как сообщает ТАСС, голосование началось в 10:00 мск и завершилось в 21:00 мск.

Вместе с этим уточняется, что у желающих отдать свой голос ещё есть час на Канарских островах, где из-за разницы во времени есть возможность проголосовать.

По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 208 сенаторов. Правом голоса обладают более 37 млн испанцев, около 2 млн из которых проживают за рубежом.