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В Испании завершилось голосование на досрочных всеобщих выборах

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В Испании закрылись избирательные участки на досрочных всеобщих выборах.
В Испании завершилось голосование на досрочных всеобщих выборах
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС, голосование началось в 10:00 мск и завершилось в 21:00 мск. 

Вместе с этим уточняется, что у желающих отдать свой голос ещё есть час на Канарских островах, где из-за разницы во времени есть возможность проголосовать.

По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 208 сенаторов. Правом голоса обладают более 37 млн испанцев, около 2 млн из которых проживают за рубежом.

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