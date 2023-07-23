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Блинкен: США не видят необходимости снимать санкции с главы Минобороны КНР Ли Шанфу

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что санкции Соединённых Штатов в отношении главы Минобороны Китая Ли Шанфу не являются препятствием для диалога между военными двух стран.
Блинкен: США не видят необходимости снимать санкции с главы Минобороны КНР Ли Шанфу
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью CNN.

«Если смотреть на вопрос с практической точки зрения, эти санкции не препятствуют контактам министров», — отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что Вашингтон считает необходимыми продолжение военных контактов между США и Китаем.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Соединённые Штаты и КНР расширяют каналы коммуникаций.

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