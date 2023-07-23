Блинкен: США не видят необходимости снимать санкции с главы Минобороны КНР Ли Шанфу
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью CNN.
«Если смотреть на вопрос с практической точки зрения, эти санкции не препятствуют контактам министров», — отметил Блинкен.
Он подчеркнул, что Вашингтон считает необходимыми продолжение военных контактов между США и Китаем.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Соединённые Штаты и КНР расширяют каналы коммуникаций.