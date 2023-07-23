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WSJ: экс-президент США Никсон предсказал конфликт на Украине в 1994 году

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Бывший президент США Ричард Никсон в 1994 году в письме Биллу Клинтону предсказал конфликт на Украине.
WSJ: экс-президент США Никсон предсказал конфликт на Украине в 1994 году
  • Gettyimages.ru

Он подчеркнул, что обстановка на Украине крайне взрывоопасная.

«Если она выйдет из-под контроля, то ситуация в Боснии покажется просто детским лепетом», — говорится в заявлении The Wall Street Journal.

Никсон предупреждал, что выхода из ситуации нет.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что у НАТО остался только военный путь решения конфликта с Россией, так как экономическое давление Запада Москва преодолела.

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