Лукашенко на встречу с Путиным привёз карту переброски польских войск к границам СГ
- РИА Новости
«Наёмников уже подключили немало, включая основные стратегические резервы», — сказал Лукашенко.
По его словам, «бездумная политика бросать неподготовленных людей и наёмников в пекло» ни к чему не приведёт.
Белорусский президент сообщил, что привёз на встречу с Путиным карту по переброске ВС Польши к границам Союзного государства.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко начали переговоры в Санкт-Петербурге.
Путин в ходе переговоров с Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева.