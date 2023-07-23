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Лукашенко на встречу с Путиным привёз карту переброски польских войск к границам СГ

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Белорусский лидер Александр Лукашенко привёз на встречу с президентом России Владимиром Путиным карту по переброске ВС Польши к границам Союзного государства.
Лукашенко на встречу с Путиным привёз карту переброски польских войск к границам СГ
  • РИА Новости

«Наёмников уже подключили немало, включая основные стратегические резервы», — сказал Лукашенко.

По его словам, «бездумная политика бросать неподготовленных людей и наёмников в пекло» ни к чему не приведёт.

Белорусский президент сообщил, что привёз на встречу с Путиным карту по переброске ВС Польши к границам Союзного государства.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко начали переговоры в Санкт-Петербурге.

Путин в ходе переговоров с Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева.

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