«Рёнхап»: тёщу главы Южной Кореи Юн Сок Еля задержали за подделку банковского документа
Об этом информирует агентство «Рёнхап».
Отмечается, что апелляционный суд признал Чхве Ын Сун виновной в изготовлении поддельной банковской справки. Она, по данным агентства, была впоследствии использована для покупки земли в городе Соннам к югу от Сеула с апреля по октябрь 2013 года.
Сообщается, что во время оглашения приговоры женщина потеряла сознание.
Ранее поступала информация, что прокурор требует приговорить Алексея Навального к 20 годам тюрьмы.