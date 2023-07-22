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«Рёнхап»: тёщу главы Южной Кореи Юн Сок Еля задержали за подделку банковского документа

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Тёща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — Чхве Ын Сун была задержана за подделку банковского документа.

Об этом информирует агентство «Рёнхап».

Отмечается, что апелляционный суд признал Чхве Ын Сун виновной в изготовлении поддельной банковской справки. Она, по данным агентства, была впоследствии использована для покупки земли в городе Соннам к югу от Сеула с апреля по октябрь 2013 года.

Сообщается, что во время оглашения приговоры женщина потеряла сознание.

Ранее поступала информация, что прокурор требует приговорить Алексея Навального к 20 годам тюрьмы.

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