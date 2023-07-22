19FortyFive: при любом исходе конфликта Украине потребуются десятилетия для восстановления

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украине потребуются десятилетия и триллионы долларов для того, чтобы оправиться от ущерба, который наносится стране из-за продолжающихся боевых действий.

Об этом информирует 19FortyFive.

«Физический ущерб, нанесённый стране, её промышленности, сельскому хозяйству и её народу, огромен», — сказал Дэвис.

При этом он отметил, что «бесконечное» обеспечение ракетами и танками не позволит ВСУ победить, а вместо этого «увеличит разрушения».

Ранее в Politico заявили, что акцент Запада по вооружению Украины сместился от передачи техники к её ремонту.

Также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мир начинает уставать от конфликта на Украине.