19FortyFive: при любом исходе конфликта Украине потребуются десятилетия для восстановления
Об этом информирует 19FortyFive.
«Физический ущерб, нанесённый стране, её промышленности, сельскому хозяйству и её народу, огромен», — сказал Дэвис.
При этом он отметил, что «бесконечное» обеспечение ракетами и танками не позволит ВСУ победить, а вместо этого «увеличит разрушения».
Ранее в Politico заявили, что акцент Запада по вооружению Украины сместился от передачи техники к её ремонту.
Также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мир начинает уставать от конфликта на Украине.