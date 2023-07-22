Узнать больше

«Рёнхап»: КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря

Короткая ссылка
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря.

Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

«Северная Корея запускает крылатые ракеты в сторону Жёлтого моря», — говорится в сообщении.

18 июля КНДР запустила баллистическую ракету.

Позже Северная Корея произвела пуск второй баллистической ракеты.

Также глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино заявил, что баллистические ракеты, испытания которых проводит КНДР, способны достигать территории США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить