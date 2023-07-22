«Рёнхап»: КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря.

Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

«Северная Корея запускает крылатые ракеты в сторону Жёлтого моря», — говорится в сообщении.

18 июля КНДР запустила баллистическую ракету.

Позже Северная Корея произвела пуск второй баллистической ракеты.

Также глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино заявил, что баллистические ракеты, испытания которых проводит КНДР, способны достигать территории США.