ЦПВС: самолёты проамериканской коалиции восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии
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Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.
«В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей Typhoon коалиции», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что в результате удара двух истребителей F-16 ВВС Израиля по складам в Дамаске пострадали двое сирийских военных.