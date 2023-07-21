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Белый дом: США обсуждают с Украиной, когда задействовать основные силы в контрнаступлении

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США проводят консультации с Украиной о том, когда задействовать основные силы в ходе контрнаступления.
Белый дом: США обсуждают с Украиной, когда задействовать основные силы в контрнаступлении
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что украинская армия располагает «значительными объёмами сил, которые она ещё не направила в бой».

«Она пытается выбрать момент, когда направление этих сил в бой будет иметь максимальный эффект на поле боя. И мы проводим тесные консультации с украинцами об условиях этого», — цитирует Салливана ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины истощается.

Он также отметил, что результатов украинского контрнаступления нет.

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