Белый дом: США обсуждают с Украиной, когда задействовать основные силы в контрнаступлении

США проводят консультации с Украиной о том, когда задействовать основные силы в ходе контрнаступления.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что украинская армия располагает «значительными объёмами сил, которые она ещё не направила в бой».

«Она пытается выбрать момент, когда направление этих сил в бой будет иметь максимальный эффект на поле боя. И мы проводим тесные консультации с украинцами об условиях этого», — цитирует Салливана ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины истощается.

Он также отметил, что результатов украинского контрнаступления нет.