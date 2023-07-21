В МИД России заявили, что враждебные действия США и Канады не останутся без ответа

Враждебные действия Канады и Соединённых Штатов не останутся без ответа.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Враждебные действия США и Канады, объявивших России тотальную гибридную войну, разумеется, получат должный отпор и без ответа не останутся», — заявила Захарова, её слова приводятся на сайте МИД России.

Она отметила, что «санкционное безумие» больно ударит по коллективному Западу.

Ранее стало известно, что США и Канада ввели новые антироссийские санкции.