В МИД России заявили, что враждебные действия США и Канады не останутся без ответа
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Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Враждебные действия США и Канады, объявивших России тотальную гибридную войну, разумеется, получат должный отпор и без ответа не останутся», — заявила Захарова, её слова приводятся на сайте МИД России.
Она отметила, что «санкционное безумие» больно ударит по коллективному Западу.
Ранее стало известно, что США и Канада ввели новые антироссийские санкции.