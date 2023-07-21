Аномальная жара в Тунисе вызвала рекордное потребление электроэнергии

Рекордный пик потребления электричества зафиксирован 20 июля в Тунисе из-за установившейся многодневной аномальной жары.

Об этом информирует РИА Новости.

«В четверг в Тунисе был зафиксирован третий рекордный пик потребления электроэнергии», — говорится в сообщении.

По данным агентства, он составил 4825 мегаватт.

Отмечается, что в связи с «небывалым ростом» потребления электричества в стране были вынуждены ввести периодические отключения электроэнергии.

Ранее в ВОЗ заявили, что аномальная жара во многих странах повышает нагрузку на системы здравоохранения.

Кроме того, сообщалось, что сильная жара приведёт к снижению в Италии производства мёда на 10% и пшеницы на 70%.