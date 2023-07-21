Узнать больше

Аномальная жара в Тунисе вызвала рекордное потребление электроэнергии

Короткая ссылка
Рекордный пик потребления электричества зафиксирован 20 июля в Тунисе из-за установившейся многодневной аномальной жары.

Об этом информирует РИА Новости.

«В четверг в Тунисе был зафиксирован третий рекордный пик потребления электроэнергии», — говорится в сообщении.

По данным агентства, он составил 4825 мегаватт.

Отмечается, что в связи с «небывалым ростом» потребления электричества в стране были вынуждены ввести периодические отключения электроэнергии.

Ранее в ВОЗ заявили, что аномальная жара во многих странах повышает нагрузку на системы здравоохранения.

Кроме того, сообщалось, что сильная жара приведёт к снижению в Италии производства мёда на 10% и пшеницы на 70%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить