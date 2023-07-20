Джон Кирби: США скорректируют поддержку наступления ВСУ в соответствии с запросами Киева

США скорректируют поддержку контрнаступления украинской армии в соответствии с запросами Киева, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби.

«Мы предоставили им всё, что им было нужно, до начала контрнаступления. И мы доставили это почти в рекордные сроки. Но по мере развития контрнаступления мы также готовы продолжать видоизменять оказываемую им поддержку», — цитирует его ТАСС.

По его словам, украинские власти «получили всё, что просили».

В Киеве ранее предупредили, что контрнаступление ВСУ будет «тяжёлым и длительным» из-за недостатка бронетехники и плотного минирования территорий российскими военными.

В Пентагоне признали, что потери украинских военных в ходе контрнаступления объясняются в основном минными полями.

Президент России Владимир Путин отметил, что украинские военные не имеют успеха в ходе своего контрнаступления: попытки прорвать российскую оборону с использованием стратегических резервов оказались безрезультатными.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, украинские вооружённые силы с 4 июня в рамках так называемого контрнаступления потеряли более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения.