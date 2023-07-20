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Пьяный поляк на лодке чуть не нарушил границу России и был задержан полицией

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Пьяный поляк на лодке чуть не нарушил границу России в Гданьском заливе, но был задержан польской полицией из Крыницы Морской. 72-летний пенсионер при встрече с полицейскими не смог назвать своё имя, но рассказал, что хотел попасть в Копенгаген.
Пьяный поляк на лодке чуть не нарушил границу России и был задержан полицией
  • Gettyimages.ru
  • © Gary John Norman

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь местной полиции Каролина Фигель.

«Пограничная стража обратилась с просьбой о вмешательстве в отношении парусной яхты, которая шла в сторону Российской Федерации и долгое время не отвечала на вызовы», — сказала она.

На перехват лодки направили морской патруль, который обнаружил на борту сильно пьяного мужчину.

Контакт с владельцем парусника «был затруднён», мужчина не мог нормально стоять на ногах.

«Он пояснил, что покинул порт в Гдыне и хотел добраться до Копенгагена», — цитирует представителя полиции РИА Новости.

В организме мужчины было почти 2 промилле алкоголя. Его задержали и доставили в полицейский участок, вскоре ему будут предъявлены обвинения.

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