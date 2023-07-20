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МИД России: сближение Молдавии с НАТО ведёт к полной потере Кишинёвом суверенитета

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Власти Молдавии должны осознавать, что сближение страны с Североатлантическим альянсом влечёт за собой полную потерю суверенитета.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хочется надеяться, что в молдавском политическом бомонде всё же осознают, что сближение её с НАТО не только не добавляет безопасности, но и влечёт за собой полную потерю суверенитета», — отметила она.

Захарова заявила, что Россия не раз выражала свою позицию в связи с «продолжающейся провокационной политикой расширения НАТО».

Ранее госсекретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Руслан Болбочан на брифинге заявил, что руководство Молдавии намерено активизировать политический диалог и практическое сотрудничество с НАТО, это нужно для укрепления обороны.

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