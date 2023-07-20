Узнать больше

Турция продолжила переговоры с ООН, Украиной и Россией по зерновой сделке

Короткая ссылка
Турция продолжила переговоры с ООН, Украиной и Россией по возобновлению зерновой сделки, сообщает агентство IHA со ссылкой на источники в турецком Минобороны.
Турция продолжила переговоры с ООН, Украиной и Россией по зерновой сделке
  • AP
  • © Sercan Ozkurnazli/Dia Images

«Мы в координации с МИД Турции продолжаем контакты с ООН, Россией и Украиной по вопросу возобновления остановленной Москвой зерновой сделки», — приводит заявление РИА Новости.

Источник агентства выразил надежду на преодоление кризиса через диалог и добрую волю.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит возможность возвращения к зерновой сделке только в том случае, если будут убраны все препятствия для страны и сняты ограничения с российских активов.

По его словам, продолжение зерновой сделки в текущем виде потеряло смысл.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить