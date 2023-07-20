Турция продолжила переговоры с ООН, Украиной и Россией по зерновой сделке

Турция продолжила переговоры с ООН, Украиной и Россией по возобновлению зерновой сделки, сообщает агентство IHA со ссылкой на источники в турецком Минобороны.

«Мы в координации с МИД Турции продолжаем контакты с ООН, Россией и Украиной по вопросу возобновления остановленной Москвой зерновой сделки», — приводит заявление РИА Новости.

Источник агентства выразил надежду на преодоление кризиса через диалог и добрую волю.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит возможность возвращения к зерновой сделке только в том случае, если будут убраны все препятствия для страны и сняты ограничения с российских активов.

По его словам, продолжение зерновой сделки в текущем виде потеряло смысл.