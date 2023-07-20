Власти финского Турку запретили генконсульству России пользоваться коттеджем на Какскерте

Власти финского города Турку запретили российскому генконсульству пользоваться коттеджем на острове Какскерта.

«Турку немедленно прекратит использование... коттеджа в районе Какскерта... который использовался сотрудниками генерального консульства. Письмо о расторжении договора будет отправлено незамедлительно», — заявила мэр Минна Арве в Twitter.

Ранее канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё сообщила, что республика отзывает согласие на работу генконсульства России в Турку с 1 октября 2023 года.

Российский МИД объявил, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Также девять сотрудников посольства и консульства Финляндии объявлены персонами нон грата.

Такая мера принята в связи с конфронтационными шагами финской стороны.