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Власти финского Турку запретили генконсульству России пользоваться коттеджем на Какскерте

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Власти финского города Турку запретили российскому генконсульству пользоваться коттеджем на острове Какскерта.
Власти финского Турку запретили генконсульству России пользоваться коттеджем на Какскерте
  • Gettyimages.ru
  • © Matti Salminen

«Турку немедленно прекратит использование... коттеджа в районе Какскерта... который использовался сотрудниками генерального консульства. Письмо о расторжении договора будет отправлено незамедлительно», — заявила мэр Минна Арве в Twitter.

Ранее канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё сообщила, что республика отзывает согласие на работу генконсульства России в Турку с 1 октября 2023 года.

Российский МИД объявил, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Также девять сотрудников посольства и консульства Финляндии объявлены персонами нон грата.

Такая мера принята в связи с конфронтационными шагами финской стороны.

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