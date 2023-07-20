Боррель заявил, что после разрыва зерновой сделки ЕС нарастит ввоз зерна с Украины по суше
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«У нас есть линии солидарности, которые позволяют нам экспортировать много зерна через порты Чёрного моря. Это зерно поступает через границы стран — членов ЕС с Украиной. Этот поток должен увеличиться», — цитирует его ТАСС.
Боррель отметил, что нужны большие усилия соседей Украины — им «придётся сделать больше», открывая границы и упрощая логистику.
Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс сообщил, что граничащие с Украиной европейские страны попросили Еврокомиссию продлить запрет на ввоз в ЕС украинского зерна хотя бы до конца года.
Моравецкий заявил, что Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки.