Боррель заявил, что после разрыва зерновой сделки ЕС нарастит ввоз зерна с Украины по суше

В связи с разрывом зерновой сделки ЕС вынужден будет нарастить ввоз зерна с Украины по суше, несмотря на запрет граничащих с украинской территорией стран на импорт, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

«У нас есть линии солидарности, которые позволяют нам экспортировать много зерна через порты Чёрного моря. Это зерно поступает через границы стран — членов ЕС с Украиной. Этот поток должен увеличиться», — цитирует его ТАСС.

Боррель отметил, что нужны большие усилия соседей Украины — им «придётся сделать больше», открывая границы и упрощая логистику.

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс сообщил, что граничащие с Украиной европейские страны попросили Еврокомиссию продлить запрет на ввоз в ЕС украинского зерна хотя бы до конца года.

Моравецкий заявил, что Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки.