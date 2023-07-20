Захарова: США требуют Зеленского оправдать вложенные в него средства
«Ситуация на театре военных действий их явно не устраивает. Теперь от режима Зеленского требуют одного — оправдать вложенные в него средства и любой ценой продолжать самоубийственное контрнаступление», — сказала она.
Ранее председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что потери украинских военных в ходе контрнаступления объясняются в основном минными полями.
19 июля Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы России в течение суток успешно отразили 25 атак украинской армии на Донецком направлении.