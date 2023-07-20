Захарова: США требуют Зеленского оправдать вложенные в него средства

США не устраивает ситуация на Украине — они требуют от президента Владимира Зеленского продолжать контрнаступление любой ценой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ситуация на театре военных действий их явно не устраивает. Теперь от режима Зеленского требуют одного — оправдать вложенные в него средства и любой ценой продолжать самоубийственное контрнаступление», — сказала она.

Ранее председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что потери украинских военных в ходе контрнаступления объясняются в основном минными полями.

19 июля Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы России в течение суток успешно отразили 25 атак украинской армии на Донецком направлении.