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МИД Швеции вызовет временного поверенного в делах Ирака из-за поджога посольства в Багдаде

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МИД Швеции вызовет временного поверенного в делах Ирака в Стокгольме, чтобы выразить беспокойство после того, как минувшей ночью сотни демонстрантов ворвались в шведское посольство в Багдаде и подожгли его.
МИД Швеции вызовет временного поверенного в делах Ирака из-за поджога посольства в Багдаде
  • AP
  • © Ali Jabar

Как пишет ТАСС, об этом говорится заявлении министра иностранных дел Тобиаса Билльстрёма.

«То, что произошло, совершенно неприемлемо, и правительство решительно осуждает эти атаки. Иракские власти несут недвусмысленное обязательство защищать дипломатические миссии и дипломатический персонал в соответствии с Венской конвенцией», — сказано в заявлении.

Ранее МИД Ирака осудил штурм и поджог шведского посольства в Багдаде. Отмечается, что правительство поручило провести расследование и принять необходимые меры безопасности.

Акция протеста произошла после того, как стало известно о разрешении полиции на новую акцию с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. 

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