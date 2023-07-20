МИД Швеции вызовет временного поверенного в делах Ирака из-за поджога посольства в Багдаде
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Как пишет ТАСС, об этом говорится заявлении министра иностранных дел Тобиаса Билльстрёма.
«То, что произошло, совершенно неприемлемо, и правительство решительно осуждает эти атаки. Иракские власти несут недвусмысленное обязательство защищать дипломатические миссии и дипломатический персонал в соответствии с Венской конвенцией», — сказано в заявлении.
Ранее МИД Ирака осудил штурм и поджог шведского посольства в Багдаде. Отмечается, что правительство поручило провести расследование и принять необходимые меры безопасности.
Акция протеста произошла после того, как стало известно о разрешении полиции на новую акцию с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме.