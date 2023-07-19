Суд приговорил к 12 годам лишения свободы задержанного в России агента украинской разведки

Агент ГУР Министерства обороны Украины Александр Цилык признан виновным и приговорён к 12 годам лишения свободы.

Об этом информирует ТАСС.

«Суд приговорил Цилыка к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей», — заявили в суде.

По данным агентства, первые три года он проведёт в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима.

Отмечается, что в 2021 году он был задержан при оборудовании схронов и переправке в Россию самодельных взрывных устройств.

Ранее в Энергодаре пресечена деятельность шпиона, передававшего координаты ВС России.