Киев предложил новый маршрут поставок зерна через воды Румынии и Болгарии

Посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что киевские власти рассматривают новый маршрут для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии.

Об этом информирует РИА Новости.

«С нашей точки зрения, это можно реализовать... через территориальные воды Румынии и Болгарии», — сказал Боднар.

Он отметил, что такой вариант рассматривается как «возможный». При этом, по словам украинского посла, международное сообщество должно гарантировать Украине реализацию «такого сценария».

Ранее МИД России сообщил о прекращении зерновой сделки.

Также сообщалось, что Генсек ООН Антониу Гутерреш изучает все возможные способы обеспечения сельскохозяйственного экспорта из России и с Украины.