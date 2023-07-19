Узнать больше

Киев предложил новый маршрут поставок зерна через воды Румынии и Болгарии

Короткая ссылка
Посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что киевские власти рассматривают новый маршрут для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии.

Об этом информирует РИА Новости.

«С нашей точки зрения, это можно реализовать... через территориальные воды Румынии и Болгарии», — сказал Боднар.

Он отметил, что такой вариант рассматривается как «возможный». При этом, по словам украинского посла, международное сообщество должно гарантировать Украине реализацию «такого сценария».

Ранее МИД России сообщил о прекращении зерновой сделки.

Также сообщалось, что Генсек ООН Антониу Гутерреш изучает все возможные способы обеспечения сельскохозяйственного экспорта из России и с Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить