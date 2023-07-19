Киев предложил новый маршрут поставок зерна через воды Румынии и Болгарии
Об этом информирует РИА Новости.
«С нашей точки зрения, это можно реализовать... через территориальные воды Румынии и Болгарии», — сказал Боднар.
Он отметил, что такой вариант рассматривается как «возможный». При этом, по словам украинского посла, международное сообщество должно гарантировать Украине реализацию «такого сценария».
Ранее МИД России сообщил о прекращении зерновой сделки.
Также сообщалось, что Генсек ООН Антониу Гутерреш изучает все возможные способы обеспечения сельскохозяйственного экспорта из России и с Украины.