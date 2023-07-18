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МИД России: ООН ещё 90 дней может работать над нормализацией российского сельхозэкспорта

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У секретариата ООН есть ещё 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта.

Об этом сообщили в МИД России.

«У Секретариата ООН ещё есть целых 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в течение этих 90 дней Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш «планировал восстановить доступ к системе SWIFT для «дочерней» или аффилированной структуры Россельхозбанка.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерреш изучает все возможные способы обеспечения сельскохозяйственного экспорта из России и с Украины.

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