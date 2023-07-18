МИД России: ООН ещё 90 дней может работать над нормализацией российского сельхозэкспорта
Об этом сообщили в МИД России.
«У Секретариата ООН ещё есть целых 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта», — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что в течение этих 90 дней Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш «планировал восстановить доступ к системе SWIFT для «дочерней» или аффилированной структуры Россельхозбанка.
Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерреш изучает все возможные способы обеспечения сельскохозяйственного экспорта из России и с Украины.