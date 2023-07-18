В Минобороны Тайваня сообщили о намерении закупить у США ЗРК NASAMS

Тайвань намерен закупить у США зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

Об этом заявил министр обороны острова Цю Гочжэн.

Он отметил, что характеристики данного вида вооружения «действительно хороши».

«Пока официального уведомления о графике приобретения не поступало, но работа продолжается», — цитирует его Центральное информационное агентство Тайваня.

По информации агентства, в оборонный бюджет Тайваня на 2024 год будет заложена покупка у американской стороны двух ЗРК NASAMS.

Ранее стало известно, что США намерены выкупить у Тайваня списанные зенитно-ракетные комплексы средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и сотни ракет для них с целью передачи Украине.