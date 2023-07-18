В КНР на фоне теракта на Крымском мосту призвали не атаковать гражданские объекты

Стороны украинского конфликта должны воздержаться от атак на гражданские объекты и соблюдать международное гуманитарное право, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Так в Пекине прокомментировали теракт на Крымском мосту.

«Китай считает, что соответствующие стороны должны воздерживаться от нападения на гражданские объекты и инфраструктуру, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право», — цитирует её ТАСС.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Погибли два человека, пострадал ребёнок.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя теракт на Крымском мосту, заявил, что Украина сама решает, как ей вести военные действия.