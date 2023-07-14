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МИД: подтверждений падения ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России нет

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Подтверждений сообщений о падении северокорейской ракеты в исключительной экономической зоне России пока нет.
МИД: подтверждений падения ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России нет
  • AP

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала заявление ООН о том, что запущенная 12 июля ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России.

«Во-первых, на данный момент подтверждающих данных о падении в нашей исключительной экономической зоне нет», — написала она в своём Telegram-канале.

Также она назвала обнадёживающим тот факт, что у ООН появилась возможность определять направление полёта ракет.

Захарова выразила надежду, что в связи с этим Секретариат ООН ответит на вопрос, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее в Японии заявили о пуске, предположительно, баллистической ракеты КНДР.

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