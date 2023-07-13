Китай заявил о готовности помогать России в противодействии диверсионным НПО

Министерство общественной безопасности готово помогать России в противодействии диверсионным неправительственным организациям и иностранным агентам, заявил глава китайского ведомства Ван Сяохун.

Об этом он сказал на встрече с генпрокурором России Игорем Красновым в Пекине.

Китайский министр отметил, что Китай поддерживает Россию в защите политической безопасности.

«Китайская сторона готова оказать практическую помощь в том деле [противодействия], которое касается диверсионной деятельности неправительственных организаций, иноагентов и других объединений», — сказал Ван Сяохун, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, Краснов на встрече отметил схожесть российских и китайских подходов к нейтрализации угроз терроризма и экстремизма, незаконного оборота оружия, наркотиков, нелегальной миграции.