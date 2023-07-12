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Премьер Санчес: Испания разместит на восточном фланге НАТО дополнительно 950 военных

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Испания планирует разместить на восточном фланге НАТО дополнительно около 950 военных.
Премьер Санчес: Испания разместит на восточном фланге НАТО дополнительно 950 военных
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщил на пресс-конференции председатель правительства королевства Педро Санчес по итогам саммита НАТО.

Испания усилит своё присутствие в боевой группе в Румынии 250 военными, информирует ТАСС со ссылкой на его слова.

«Мы также собираемся возглавить боевую группу в Словакии, где мы впервые разместим силы в её штабе», — сказал Санчес, уточнив, что речь идёт о 700 военнослужащих.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО утвердили план развёртывания 300 тыс. военных на восточном фланге и значительного расширения оборонных закупок.

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