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Le Monde: французских инструкторов не волнует дальнейшая судьба украинских военных

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Французских инструкторов, которые обучают военнослужащих Вооружённых сил Украины, не волнует их дальнейшая судьба. Об этом в статье для Le Monde написала обозреватель Элиз Венсан.
Le Monde: французских инструкторов не волнует дальнейшая судьба украинских военных
  • Legion-Media
  • © Jaap Arriens/Sipa USA

По данным издания, инструкторы из Франции обучают украинских военных на секретном полигоне в Польше.

Тренировки длятся в течение пяти недель, после которых проводится церемония проводов военных ВСУ.

«Что с ними будет дальше, нас не касается. Их будущее — не наша проблема», — приводит газета слова одного из французских полковников. 

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с 4 июня в рамках контрнаступления потеряли более 26 тыс. военных.

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