Le Monde: французских инструкторов не волнует дальнейшая судьба украинских военных
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- © Jaap Arriens/Sipa USA
По данным издания, инструкторы из Франции обучают украинских военных на секретном полигоне в Польше.
Тренировки длятся в течение пяти недель, после которых проводится церемония проводов военных ВСУ.
«Что с ними будет дальше, нас не касается. Их будущее — не наша проблема», — приводит газета слова одного из французских полковников.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с 4 июня в рамках контрнаступления потеряли более 26 тыс. военных.