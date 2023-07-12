Суд ЕС усиливает меры безопасности из-за группы украинцев, которая собралась протестовать против Абрамовича

Суд Евросоюза усиливает меры безопасности из-за группы украинцев, которая собралась протестовать против предпринимателя Романа Абрамовича и России.

12 июля в Люксембурге проходит заседание по делу бизнесмена, который пытается оспорить введённые против него санкции Евросоюза. Перед слушанием суд был предупреждён, что планируется украинская провокация. Как стало известно RT, из-за этого были приняты дополнительные меры безопасности.

В марте 2022-го власти Евросоюза подписали пакет санкций против десятков граждан и юрлиц России. Среди них Роман Абрамович, Алишер Усманов, Герман Хан и другие предприниматели.

Абрамович подал иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС. Он требует аннулировать его решение о введении санкций, а также обязать совет выплатить €1 млн благотворительному фонду помощи жертвам конфликтов, который был создан после продажи футбольного клуба «Челси» (продажа была вынужденной из-за введения тех же санкций).

Адвокаты бизнесмена считают, что ЕС дискриминирует россиян и вводит ограничения против отдельных лиц без каких-либо доказательств, только на основании наличия российского паспорта.