Захарова: Варшава против вступления Киева в НАТО, потому что сама хочет территории Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что Польша выступает против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, потому что сама хочет получить украинские территории.

Об этом дипломат сказала в интервью телеканалу Al Jazeera.

Как отметила Захарова, польские власти считают западную часть Украины территорией Польши.

«И эта тема для Польши, как члена НАТО, только начинает открываться. И поэтому с неоформленными границами в этом смысле Украина в НАТО не нужна», — цитирует её ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поляки спят и видят, как вернуть Западную Украину.

По словам российского лидера, всё к этому и ведёт.