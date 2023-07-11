Захарова: Варшава против вступления Киева в НАТО, потому что сама хочет территории Украины
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Об этом дипломат сказала в интервью телеканалу Al Jazeera.
Как отметила Захарова, польские власти считают западную часть Украины территорией Польши.
«И эта тема для Польши, как члена НАТО, только начинает открываться. И поэтому с неоформленными границами в этом смысле Украина в НАТО не нужна», — цитирует её ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поляки спят и видят, как вернуть Западную Украину.
По словам российского лидера, всё к этому и ведёт.