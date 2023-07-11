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Ниинистё допустил закрытие консульства России на Аландских островах

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Президент Финляндии Саули Ниинистё допустил возможность закрытия российского консульства на Аландских островах.
Ниинистё допустил закрытие консульства России на Аландских островах
  • Gettyimages.ru

«Посмотрим», — сказал он в комментарии Bloomberg.

По словам Ниинистё, пока что рассматривается вопрос о закрытии более крупного консульства в Турку, но пока власти не приняли решение.

Ранее российский МИД объявил, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Также девять сотрудников посольства и консульства Финляндии объявлены персонами нон грата.

Такая мера принята в связи с конфронтационными шагами финской стороны.

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