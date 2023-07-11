Глава МИД Франции: Париж на саммите НАТО объявит о финансовой помощи Киеву
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Об этом она написала в своём Twitter.
«Франция представит пакет финансовой помощи Украине», — написала она.
По её словам, также будут обсуждены укрепление восточного фланга НАТО, инвестиции в сферу обороны, а также «взаимодополняемость» Евросоюза и Североатлантического альянса.
Саммит НАТО пройдёт в Вильнюсе 11—12 июля.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Франции о готовности Парижа усилить военную поддержку Киева. По мнению Захаровой, поддержка Францией нацистов заставила бы де Голля перевернуться в гробу.