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Глава МИД Франции: Париж на саммите НАТО объявит о финансовой помощи Киеву

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Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе объявит об оказании финансовой помощи Киеву.
Глава МИД Франции: Париж на саммите НАТО объявит о финансовой помощи Киеву
  • Gettyimages.ru

Об этом она написала в своём Twitter.

«Франция представит пакет финансовой помощи Украине», — написала она.

По её словам, также будут обсуждены укрепление восточного фланга НАТО, инвестиции в сферу обороны, а также «взаимодополняемость» Евросоюза и Североатлантического альянса.

Саммит НАТО пройдёт в Вильнюсе 11—12 июля.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Франции о готовности Парижа усилить военную поддержку Киева. По мнению Захаровой, поддержка Францией нацистов заставила бы де Голля перевернуться в гробу.

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