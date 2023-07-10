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Экономист Беляев назвал Германию одной из наиболее пострадавших от антироссийских санкций стран

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Экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев назвал страны, которые понесли наибольший урон от антироссийских санкций.
Экономист Беляев назвал Германию одной из наиболее пострадавших от антироссийских санкций стран
  • AP
  • © Virginia Mayo

Больше всего пострадала Германия, где повысилась инфляция, а темпы экономического роста снизились вплоть до назревающей рецессии, сообщил специалист в беседе с URA.RU.

Также антироссийские санкции затронули Францию и Великобританию; на последнюю наложился ещё и выход из ЕС, отметил Беляев.

«Великобритания потеряла именно в экономическом плане. У неё это наслоилось на то, что она вышла из общего рынка. Её надежды на то, что она всё это компенсирует за счёт связей с Америкой, полностью провалились», — подытожил экономист.

Ранее, как передавал сайт kp.ru, исполняющий обязанности российского постпреда при ЕС Кирилл Логвинов выразил мнение, что противоречия, которые назрели внутри Евросоюза, могут привести к его расколу.

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