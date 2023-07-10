Экономист Беляев назвал Германию одной из наиболее пострадавших от антироссийских санкций стран

Экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев назвал страны, которые понесли наибольший урон от антироссийских санкций.

Больше всего пострадала Германия, где повысилась инфляция, а темпы экономического роста снизились вплоть до назревающей рецессии, сообщил специалист в беседе с URA.RU.

Также антироссийские санкции затронули Францию и Великобританию; на последнюю наложился ещё и выход из ЕС, отметил Беляев.

«Великобритания потеряла именно в экономическом плане. У неё это наслоилось на то, что она вышла из общего рынка. Её надежды на то, что она всё это компенсирует за счёт связей с Америкой, полностью провалились», — подытожил экономист.

Ранее, как передавал сайт kp.ru, исполняющий обязанности российского постпреда при ЕС Кирилл Логвинов выразил мнение, что противоречия, которые назрели внутри Евросоюза, могут привести к его расколу.