Лаврентьев: Асад и Эрдоган могут провести встречу в присутствии Путина
- РИА Новости
Он отметил, что на пути нормализации отношений между Сирией и Турцией есть «определённые трудности, в том числе турецкое военное присутствие на сирийских территориях».
«Когда стороны завершат свою работу, руководители будут проинформированы о результатах для подготовки проведения встречи на уровне глав между президентом Турции Эрдоганом и президентом Сирии Асадом, в присутствии президента России Владимира Путина», — рассказал он РИА Новости.
20 июня заместители министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана в ходе переговоров в Астане обсудили восстановление отношений Дамаска и Анкары.