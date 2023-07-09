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Лаврентьев: Асад и Эрдоган могут провести встречу в присутствии Путина

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Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил телеканалу Al Arabiya, что президенты Сирии и Турции Башар Асад и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу по окончании разработки дорожной карты по восстановлению дипотношений в присутствии российского лидера Владимира Путина.
Лаврентьев: Асад и Эрдоган могут провести встречу в присутствии Путина
  • РИА Новости

Он отметил, что на пути нормализации отношений между Сирией и Турцией есть «определённые трудности, в том числе турецкое военное присутствие на сирийских территориях».

«Когда стороны завершат свою работу, руководители будут проинформированы о результатах для подготовки проведения встречи на уровне глав между президентом Турции Эрдоганом и президентом Сирии Асадом, в присутствии президента России Владимира Путина», — рассказал он РИА Новости.

20 июня заместители министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана в ходе переговоров в Астане обсудили восстановление отношений Дамаска и Анкары.

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