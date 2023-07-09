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Министр финансов США Йеллен заявила, что Пекин не должен помогать Москве в обходе санкций

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что китайские компании не должны оказывать России материальную поддержку и помощь в обходе западных санкций.

Такое заявление, как сообщает ТАСС, она сделала по итогам своего визита в КНР.

«Фирмам КНР необходимо воздерживаться от предоставления России материальной поддержки или помощи в обходе санкций», — сказала американский министр.

По её словам, на переговорах с китайскими коллегами она «подчеркнула важность прекращения» СВО.

Йеллен также отметила, что поддержка Украины со стороны США не изменится.

Ранее Йеллен и партсекретарь Народного банка Китая, глава государственного управления валютного контроля КНР Пань Гуншэн провели переговоры в Пекине.

6 июля Йеллен прибыла в Пекин.

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