Министр финансов США Йеллен заявила, что Пекин не должен помогать Москве в обходе санкций

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что китайские компании не должны оказывать России материальную поддержку и помощь в обходе западных санкций.

Такое заявление, как сообщает ТАСС, она сделала по итогам своего визита в КНР.

«Фирмам КНР необходимо воздерживаться от предоставления России материальной поддержки или помощи в обходе санкций», — сказала американский министр.

По её словам, на переговорах с китайскими коллегами она «подчеркнула важность прекращения» СВО.

Йеллен также отметила, что поддержка Украины со стороны США не изменится.

Ранее Йеллен и партсекретарь Народного банка Китая, глава государственного управления валютного контроля КНР Пань Гуншэн провели переговоры в Пекине.

6 июля Йеллен прибыла в Пекин.