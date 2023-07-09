Жителям Херсонской области передадут гуманитарный груз из ФРГ
Об этом информирует РИА Новости.
«Гуманитарный груз собирался неравнодушными жителями Германии и будет передан населению соседней с Крымом Херсонской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общественник из Германии Хайнрих Гинц с гуманитарным грузом лично посетит Херсонскую область.
По данным агентства, он хочет посмотреть, как живут люди в Херсонской области, и развеять мифы западной пропаганды относительно новых регионов России.
Ранее благотворительный фонд из Киргизии «Нарын Патриот» и благотворительный фонд при храме Георгия Победоносца из Екатеринбурга привезли гуманитарную помощь для школы в Луганске.