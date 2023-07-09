Жителям Херсонской области передадут гуманитарный груз из ФРГ

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что жителям Херсонской области передадут гуманитарный груз, собранный в Германии.

Об этом информирует РИА Новости.

«Гуманитарный груз собирался неравнодушными жителями Германии и будет передан населению соседней с Крымом Херсонской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общественник из Германии Хайнрих Гинц с гуманитарным грузом лично посетит Херсонскую область.

По данным агентства, он хочет посмотреть, как живут люди в Херсонской области, и развеять мифы западной пропаганды относительно новых регионов России.

Ранее благотворительный фонд из Киргизии «Нарын Патриот» и благотворительный фонд при храме Георгия Победоносца из Екатеринбурга привезли гуманитарную помощь для школы в Луганске.