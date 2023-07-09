В Узбекистане на всех участках началось голосование на досрочных выборах президента страны

Голосование на досрочных выборах президента Узбекистана началось практически на всех 10 784 избирательных участках.

Об этом информирует ТАСС.

«9 июля в 08:00 часов по местному времени открылись все 10 784 избирательных участка», — говорится в сообщении.

Исключение составили 56 участков в 39 зарубежных странах, организованных при дипломатических и других представительствах республики.

Отмечается, что голосование завершится в 18:00 по местному времени.

Ранее ЦИК Узбекистана зарегистрировал действующего лидера страны Шавката Мирзиёева на досрочных выборах президента Узбекистана.