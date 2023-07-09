В Узбекистане на всех участках началось голосование на досрочных выборах президента страны
Об этом информирует ТАСС.
«9 июля в 08:00 часов по местному времени открылись все 10 784 избирательных участка», — говорится в сообщении.
Исключение составили 56 участков в 39 зарубежных странах, организованных при дипломатических и других представительствах республики.
Отмечается, что голосование завершится в 18:00 по местному времени.
Ранее ЦИК Узбекистана зарегистрировал действующего лидера страны Шавката Мирзиёева на досрочных выборах президента Узбекистана.