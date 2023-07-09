Узнать больше

В Узбекистане на всех участках началось голосование на досрочных выборах президента страны

Короткая ссылка
Голосование на досрочных выборах президента Узбекистана началось практически на всех 10 784 избирательных участках.

Об этом информирует ТАСС.

«9 июля в 08:00 часов по местному времени открылись все 10 784 избирательных участка», — говорится в сообщении.

Исключение составили 56 участков в 39 зарубежных странах, организованных при дипломатических и других представительствах республики.

Отмечается, что голосование завершится в 18:00 по местному времени.

Ранее ЦИК Узбекистана зарегистрировал действующего лидера страны Шавката Мирзиёева на досрочных выборах президента Узбекистана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить