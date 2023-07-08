Парламент Греции проголосовал за доверие правительству

Парламент Греции большинством голосов проголосовал за доверие правительству, сформированному правящей правоцентристской партией «Новая демократия».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

Поимённое голосование прошло после трёхдневных дебатов по программе работы нового кабинета.

21 мая в Греции завершилось голосование на парламентских выборах.