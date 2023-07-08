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Парламент Греции проголосовал за доверие правительству

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Парламент Греции большинством голосов проголосовал за доверие правительству, сформированному правящей правоцентристской партией «Новая демократия».
Парламент Греции проголосовал за доверие правительству
  • AP
  • © Yorgos Karahalis

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

Поимённое голосование прошло после трёхдневных дебатов по программе работы нового кабинета.

21 мая в Греции завершилось голосование на парламентских выборах.

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