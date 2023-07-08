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Эрдоган: Турция не дала возможность желающим испортить отношения с Россией

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Турция поддерживает диалог с Россией и не дала возможность желающим испортить отношения с Москвой.
Эрдоган: Турция не дала возможность желающим испортить отношения с Россией
  • AFP
  • © Adem ALTAN

Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Военное лобби», используя оппозицию в стране, пыталось бросить нас в огонь. Мы не дали этому случиться. Укрепляя наши отношения с Украиной, мы не дали возможность испортить наши отношения с Россией», — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган заявил, что поддерживает тесный контакт с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в августе.

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