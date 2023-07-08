Newsweek: ВКС России будут уничтожать обслуживающий персонал истребителей F-16 на Украине

Россия будет уничтожать обслуживающий персонал истребителей F-16 при их поставке Украине США.

Об этом сообщает Newsweek.

По данным издания, военные эксперты, обслуживающие самолёты, станут законной целью для ВС России.

Отмечается: что для эксплуатации F-16 «потребуются централизованные базы, что сделает их привлекательной целью для ударов России».

Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина надеется получить первые истребители F-16 до конца текущего года.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.