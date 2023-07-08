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Правоохранители в Парижском регионе изъяли около 290 кг пиротехники

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Правоохранители в Парижском регионе изъяли около 290 кг пиротехнических изделий.
Правоохранители в Парижском регионе изъяли около 290 кг пиротехники
  • Gettyimages.ru
  • © HJBC

Об этом сообщила префектура полиции Парижа.

«В ходе операции по контролю сбыта пиротехнических изделий полицейские при содействии сотрудников таможни изъяли 286 кг пиротехнических товаров, или в общей сложности 66 коробок с петардами», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее глава французского Министерства внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил, что во время беспорядков в стране правоохранители задержали 4 тыс. человек.

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