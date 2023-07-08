Правоохранители в Парижском регионе изъяли около 290 кг пиротехники

Правоохранители в Парижском регионе изъяли около 290 кг пиротехнических изделий.

Об этом сообщила префектура полиции Парижа.

«В ходе операции по контролю сбыта пиротехнических изделий полицейские при содействии сотрудников таможни изъяли 286 кг пиротехнических товаров, или в общей сложности 66 коробок с петардами», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее глава французского Министерства внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил, что во время беспорядков в стране правоохранители задержали 4 тыс. человек.