РИА Новости: на месте убийства экс-премьера Японии Абэ произошла потасовка

Во время памятной церемонии по случаю года с момента убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ произошла потасовка.

Как передаёт РИА Новости, в городе Нара люди возлагали цветы на месте убийства политика.

Во время церемонии группа из нескольких человек проникла к месту, где священнослужители проводили церемонию.

У одного из них был муляж оружия, напоминающего то, что использовал убийца Абэ год назад.

Полиция потребовала убрать провокационный предмет, после отказа сотрудники правоохранительных попытались оттеснить группу лиц, завязалась потасовка.

Полицейские задержали мужчин, которые пытались сорвать церемонию.

Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге 8 июля 2022 года в японской префектуре Нара.

В январе прокуратура Японии предъявила официальные обвинения Тэцуя Ямагами, который выстрелил в Абэ.