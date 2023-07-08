Полиция Нью-Дели провела учения в рамках подготовки к саммиту G20

В Нью-Дели прошли учения с привлечением сил безопасности и представителей армии в рамках подготовки к саммиту G20.

Об этом сообщила полиция Нью-Дели.

Уточняется, что учения прошли, в частности, на базе ВВС в Нью-Дели, в выставочном комплексе Pragati Maidan и в ряде отелей.

«Все учения прошли очень гладко, и до завершения массовых учений не было замечено никаких неблагоприятных инцидентов или ненужной паники», — отмечается в заявлении.

Ранее официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что Индия рассчитывает на участие России в саммите лидеров G20.