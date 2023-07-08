Полиция Нью-Дели провела учения в рамках подготовки к саммиту G20
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Об этом сообщила полиция Нью-Дели.
Уточняется, что учения прошли, в частности, на базе ВВС в Нью-Дели, в выставочном комплексе Pragati Maidan и в ряде отелей.
«Все учения прошли очень гладко, и до завершения массовых учений не было замечено никаких неблагоприятных инцидентов или ненужной паники», — отмечается в заявлении.
Ранее официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что Индия рассчитывает на участие России в саммите лидеров G20.