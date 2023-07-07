В МИД Франции заявили, что Еврокомиссия не должна комментировать работу полиции республики
- AP
- © Olivier Matthys
Так она ответила на слова еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, который заявил, что полиция Франции демонстрирует «очень высокий уровень насилия».
«Ни Дидье Рейндерс, ни Европейская комиссия не должны комментировать, как Франция управляет своими полицейскими силами», — сказала Бун, выступление которой опубликовано в Twitter.
Ранее глава французского Министерства внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил, что во время беспорядков в стране правоохранители задержали 4 тыс. человек.