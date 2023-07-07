В МИД Франции заявили, что Еврокомиссия не должна комментировать работу полиции республики

Еврокомиссия не должна комментировать то, как работает французская полиция во время разгона беспорядков во Франции, заявила госсекретарь по делам Европы при МИД республики Лоранс Бун.

Так она ответила на слова еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, который заявил, что полиция Франции демонстрирует «очень высокий уровень насилия».

«Ни Дидье Рейндерс, ни Европейская комиссия не должны комментировать, как Франция управляет своими полицейскими силами», — сказала Бун, выступление которой опубликовано в Twitter.

Ранее глава французского Министерства внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил, что во время беспорядков в стране правоохранители задержали 4 тыс. человек.