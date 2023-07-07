Tagesschau: немецкая разведка прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина

Издание Tagesschau сообщило, что служба внешней разведки Германии (БНД) прослушивала разговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и Евгения Пригожина 24 июня во время попытки вооружённого мятежа в России.

Об этом сообщается в материале издания со ссылкой на расследование, проведённое WDR и NDR.

Уточняется, что представитель БНД не стал комментировать эту новость.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники информировала, что разведывательные агентства США в середине июня предупредили Белый дом о подготовке в России вооружённого мятежа.

Вечером 24 июня стало известно, что президент Белоруссии после долгих переговоров с Пригожиным смог договориться об остановке продвижения ЧВК по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Российский президент Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в урегулирование попытки мятежа.

Подробнее о хронологии событий — в видео RT.