Узнать больше

Tagesschau: немецкая разведка прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина

Короткая ссылка
Издание Tagesschau сообщило, что служба внешней разведки Германии (БНД) прослушивала разговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и Евгения Пригожина 24 июня во время попытки вооружённого мятежа в России.
Tagesschau: немецкая разведка прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Об этом сообщается в материале издания со ссылкой на расследование, проведённое WDR и NDR.

Уточняется, что представитель БНД не стал комментировать эту новость.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники информировала, что разведывательные агентства США в середине июня предупредили Белый дом о подготовке в России вооружённого мятежа.

Вечером 24 июня стало известно, что президент Белоруссии после долгих переговоров с Пригожиным смог договориться об остановке продвижения ЧВК по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Российский президент Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в урегулирование попытки мятежа.

Подробнее о хронологии событий — в видео RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить