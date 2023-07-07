Узнать больше

Дерипаска предрёк час расплаты США за санкционный раж в течение трёх лет

Короткая ссылка
Российский предприниматель Олег Дерипаска предрёк час расплаты Соединённых Штатов за санкционный раж в течение трёх — трёх с половиной лет.
Дерипаска предрёк час расплаты США за санкционный раж в течение трёх лет
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Час расплаты за санкционный раж становится ближе. Осталось года три, три с половиной», — заявил бизнесмен.

Таким образом предприниматель прокомментировал статью британского издания Financial Times, в которой говорилось в том числе о том, что инвесторы массово продают американские акции на фоне увеличения доходности облигаций в связи с рекордной занятостью в США.

В мае Bloomberg писал, что Министерство финансов США наняло двух экономистов для изучения возможных непредвиденных последствий вводимых Вашингтоном санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить