Дерипаска предрёк час расплаты США за санкционный раж в течение трёх лет

Российский предприниматель Олег Дерипаска предрёк час расплаты Соединённых Штатов за санкционный раж в течение трёх — трёх с половиной лет.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Час расплаты за санкционный раж становится ближе. Осталось года три, три с половиной», — заявил бизнесмен.

Таким образом предприниматель прокомментировал статью британского издания Financial Times, в которой говорилось в том числе о том, что инвесторы массово продают американские акции на фоне увеличения доходности облигаций в связи с рекордной занятостью в США.

В мае Bloomberg писал, что Министерство финансов США наняло двух экономистов для изучения возможных непредвиденных последствий вводимых Вашингтоном санкций.