В Японии в результате обрушения части строящегося автомоста погибли два человека

Не менее двух человек погибли, ещё восемь человек получили травмы различной степени тяжести при обрушении части пролёта строящегося автомобильного моста в японском городе Сидзуока.

Об этом информирует телеканал NHK.

«По данным полиции, на участке велись работы по строительству эстакады на объездной дороге», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, часть стальной конструкции автомобильного моста длиной примерно в 50 м. и шириной примерно в 5 м. упала вниз на основную часть автомагистрали.

Причины инцидента устанавливаются.

Ранее в результате обрушения многоэтажки в египетской Александрии погибли десять человек.