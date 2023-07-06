В Японии в результате обрушения части строящегося автомоста погибли два человека
Об этом информирует телеканал NHK.
«По данным полиции, на участке велись работы по строительству эстакады на объездной дороге», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, часть стальной конструкции автомобильного моста длиной примерно в 50 м. и шириной примерно в 5 м. упала вниз на основную часть автомагистрали.
Причины инцидента устанавливаются.
Ранее в результате обрушения многоэтажки в египетской Александрии погибли десять человек.