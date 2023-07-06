Узнать больше

В Японии в результате обрушения части строящегося автомоста погибли два человека

Короткая ссылка
Не менее двух человек погибли, ещё восемь человек получили травмы различной степени тяжести при обрушении части пролёта строящегося автомобильного моста в японском городе Сидзуока.

Об этом информирует телеканал NHK.

«По данным полиции, на участке велись работы по строительству эстакады на объездной дороге», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, часть стальной конструкции автомобильного моста длиной примерно в 50 м. и шириной примерно в 5 м. упала вниз на основную часть автомагистрали.

Причины инцидента устанавливаются.

Ранее в результате обрушения многоэтажки в египетской Александрии погибли десять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить